البصرة.. ساحة عملاقة لاستقبال الحاويات من الخليج  (صور وفيديو)

شفق نيوز- البصرة

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، يوم الثلاثاء، " اقترابها من إنجاز أكبر ساحة مخصصة لمناولة الحاويات ضمن مشروع ميناء الفاو الكبير، والمطلة على الخليج العربي، مؤكدة أن نسبة الإنجاز فيها بلغت 94%.

وقال مدير عام الموانئ العراقية فرحان الفرطوسي لوكالة شفق نيوز، إن "الساحة الجديدة ستكون قادرة على مناولة ما يصل إلى 3.5 ملايين حاوية سنوياً، وهي مصممة وفق أعلى المواصفات الفنية والهندسية، لتواكب المتطلبات المتقدمة في قطاع النقل البحري".

وأضاف أن "المشروع يمثل طفرة نوعية في عمل الموانئ العراقية، لا سيما أنه يُقام في موقع استراتيجي على الخليج العربي، ويشكل ركيزة أساسية في مشروع الفاو الكبير الذي يُعد أحد أكبر المشاريع التنموية في البلاد".

وأوضح أن "مساحة الساحة تمتد بطول 2000 متر وعرض 600 متر، وتم تنفيذ أعمال ردم ضخمة باستخدام أكثر من 11 مليون متر مكعب من المواد، لرفع مستوى الأرض وتثبيتها، حيث يتراوح عمق المياه التي جرى دفنها ما بين 6 إلى 8 أمتار".

وأشار إلى أن "العمل متواصل لاستكمال المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة، ومن المتوقع إنجازه بالكامل بنهاية عام 2025، ليُشكل نقلة نوعية في قدرات العراق اللوجستية والتجارية".