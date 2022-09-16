البصرة توضح بشأن "التسرب النفطي": استئناف عمليات الضخ تدريجياً

شفق نيوز/ أصدرت شركة نفط البصرة، يوم الجمعة، توضيحاً بشأن إيقاف الصادرات نتيجة تسرب بموانئ البصرة، مؤكدة استئناف عمليات الضخ تدريجياً.

وقالت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الفرق الفنية والهندسية قد عالجت تسرباً للنفط الخام في منظومة خزانات الفوائض في ميناء البصرة النفطي ، وتم استئناف عمليات الضخ تدريجياً ، لحين استكمال أعمال الصيانة الطارئة".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أفادت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصادر بقطاع النفط العراقي، بأن صادرات الخام من ميناء البصرة توقفت الليلة الماضية بسبب تسرب، مبينة أن إصلاح الخلل قد يستغرق أكثر من أسبوع.

وذكرت رويترز، أن "عمليات تحميل النفط متوقفة من ميناء البصرة لحين اكتمال إصلاح الخلل".

ويضم الميناء أربع منصات تحميل بطاقة تصديرية تبلغ 1.8 مليون برميل يومياً. وبلغ إنتاج النفط في العراق خلال شهر أغسطس اب الماضي 4.561 مليون برميل يومياً وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن منظمة "أوبك".