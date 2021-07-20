البصرة تعلن قرب استئناف العمل بمشاريع متوقفة

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، قرب استئناف العمل ببعض المشاريع المتوقفة.

وقال معاون المحافظ للشؤون الإدارية والناطق باسم محافظ البصرة معين الحسن لوكالة شفق نيوز، إن "استئناف العمل سيكون بعد المباشرة بدفع جزء من المستحقات المالية للشركات المنفذة لخطة مشاريع 2019 ، وذلك بعد تسلم 153 مليار دينار من وزارة المالية".

وأضاف، أن "الحكومة دفعت ما قيمته 900 مليار دينار الى وزارة المالية كمستحقات مشاريع نفذت وبلغت مراحل من الانجاز من قبل الشركات", مشيرا الى ان "اجراءات الصرف للشركات ستضع الحكومة في حرج كبير أمام الشركات التي نفذت أعمالها".

وتابع الحسن أن "أنظار الحكومة المحلية باتجاه وزارة المالية لسداد ما بذمتها من استحقاقات مالية بغية تمويل الشركات المتعاقدة مع الحكومة المحلية".