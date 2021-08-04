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البصرة تعلن توفير رواتب 30 ألف عامل بأجر يومي

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-04T06:46:16+0000
البصرة تعلن توفير رواتب 30 ألف عامل بأجر يومي

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، يوم الأربعاء، توفير رواتب 30 ألف عامل بأجر يومي يعملون لصالح القطاع العام.

وقال مدير مكتب المحافظ عماد عبد الخالق العيداني لوكالة شفق نيوز، إن أطرافا عديدة تعاونت مع الحكومة المحلية لتوفير رواتب 30 ألف عامل بأجر يومي في القطاع العام.

وأضاف أن الحكومة المحلية لم تستطع سابقا توفير رواتبهم لأسباب تتعلق بالازمة المالية التي تسببت بها أزمة جائحة كورونا، فضلا عن عدم صرف الحكومة الاتحادية لواردات المنافذ الحدودية لمحافظة البصرة.

وأشار العيداني إلى أنه، "بعد جهود من محافظ البصرة أسعد العيداني هذا العام، تم تخصيص مبالغ مالية لـ30 ألف عامل بأجر يومي".

وقال إن هناك أجراء يوميين في عدد من الدوائر لم يتم تأمين رواتبهم لغاية الآن بسبب اشكالات فنية وادارية، مبينا أن فريق عمل تابع لقسم التشغيل في ديوان المحافظة عاد إلى وزارة المالية لحل تلك الإشكاليات وحسم الملف من خلال توزيع الرواتب هذا العام.

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