البصرة تعلن استثمارات بملايين الدولارات وتخصيص أكثر من مليوني دونم للمشاريع الزراعية

شفق نيوز/ أعلن رئيس هيئة استثمار محافظة البصرة علاء عبد الحسين يوم الأحد وجود توجه من خلال التعاون المشترك مع الحكومة المحلية والجهات ذات العلاقة لتهيئة مليونين و نصف المليون دونم لغرض إقامة مشاريع زراعية بالمحافظة.

كشف عبد الحسين خلال مؤتمر صحفي، تفاصيل جديدة عن واقع الاستثمار بالمحافظة وما أنجز العام 2021 ، مبينة أن رأس المال الاستثماري للمشاريع التي اكتملت إجراءات منحها الإجازات بلغت مليار و 735 مليون دولار للعام الماضي فيما وصل حجم الاستثمارات خلال العام الماضي (788) مليون دولار من خلال منح (17) مشروع استثماري اجازة في البصرة كما بلغت نسبة نمو إجمالي الناتج الاستثماري 41% عن العام السابق.

وأضاف أن إجمالي المشاريع الاستثمارية المجازة بلغ 178مشروعا بكلفة تتجاوز 7 مليارات و 118 مليون دولار كما حصل 65 مشروع استثماري على نسب انجاز 100% منها 8 مشاريع في عام 2020 في حين يوجد 14 مشروع آخر تجاوزت نسب إنجازه الـ 75% وشارف على الاكتمال، مردفا بالقول ان نسب الاستثمارات حسب الجنسيات جاء المستثمر العراقي اولاً بنسبة 54 % و الأجنبي 42 % والمشترك 4% .

كما أشار عبد الحسين إلى أن تقسيم الاستثمارات حسب القطاعات حيث حصل الاستثمار الصناعي بالوجستيات الكهرباء 42‎%‎ والتجاري والسياحي 28‎%‎ والسكني 26.8‎%‎ والنفايات 4.7‎%‎ والتربية والصحة 2.3‎%‎ والاستثمار الزراعي 0.8‎%‎ والخدمي 0.7‎%‎.

وتابع بالقول ان عدد الطلبات الاستثمارية بلغ (163) طلبا خمسين طلباً منها للقطاع الصناعي والسكني أربعين طلبا، والتجاري 23 طلب والسياحي 21 طلب، والخدمي 15 طلبا، والصحي ثمانية طلبات والتعليمي أربعة طلبات والزراعي طلبين.

وبين ان الهيئة منحت ثلاث إجازات استثمارية لإنشاء وحدات سكنية لإسكان موظفي الدولة، وهنالك مجمع سكني آخر قيد منح الإجازة لموظفي نفط البصرة.

وبما يخص خطة عمل الهيئة خلال 2022 قال عبد الحسين: إنها ستتركز على استهداف استثمارات تصل قيمتها الى 1.5 مليار دولار خلال العام الحالي من خلال دراسات أجرتها الهيئة لتوقعات السوق الاستثماري ومعدل النمو فيه و اعتمادا على توفر الفرص من الدوائر ذات العلاقة مع الاخذ بنظر الاعتبار توقعات البنك الدولي نمو الاقتصاد العراقي وبواقع 7.3% ليكون الأعلى في الدول العربية.

وأوضح رئيس هيئة الاستثمار ان هيئة استثمار البصرة منحت خلال العام 2021 اجازتين استثماريتين مهمتين الاولى لإنشاء مجمع سكني لموظفي بلديات البصرة في قضاء شط العرب بكلفة تتجاوز 123 مليار دينار عراقي لتوفر 758 وحدة سكنية وبنظام الدفعات على مساحة 172 دونم والثانية لشركة (ICTSI) الاماراتية لإدارة و تشغيل رصيف 20 و بناء 3 أرصفة أخرى في ميناء ام قصر الشمالي بكلفة 243 مليون دولار نستدركا حديثه حول استمرار الهيئة في برنامج إسكان الموظفين حيث تم مخاطبة دوائر الدولة لغرض توفير مساحات لإنشاء وحدات سكنية لموظفيهم و بنظام الدفعات المريحة.

وأردف عبد الحسين ان الهيئة تعمل بالتنسيق مع الجامعة على أعداد مسودة مذكرة تفاهم لغرض تطوير قدرات الطلبة ذلك من خلال تدريبهم في المشاريع الاستثمارية وبشتى الاختصاصات العلمية والهندسية كون المشاريع الاستثمارية تمتلك تقنيات حديثة، وبما يسهم وتجهيزهم لسوق العمل في القطاع الخاص بعد تخرجهم وكذلك تعمل الهيئة على اجتذاب شركات لإنشاء مصانع متخصصة في إنتاج مختلف أنواع القابلوات إضافة الى الأسلاك المنزلية وبمختلف المقاسات وبما يسهم وتنفيذ مشاريع نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية.

وأضاف ان استثمار البصرة تواصل اكمال الإجراءات الخاصة بإنشاء المدينة الصناعية و بتمويل مؤسسة التمويل الدولية (International finance corporation) والتي تحتوي على معمل الحديد و الصلب الاكبر في العراق بطاقة تتجاوز المليون طن سنويا مع محطة كهرباء بطاقة 120 ميغاواط إضافة الى مصنع لإنتاج حمض الهيدروكلوريك الذي يدخل في استخراج النفط الخام ورفع الطاقة الإنتاجية للآبار النفطية إضافة الى كونه مادة أولية في منتجات متنوعة مثل البلاستيك و الصناعات الدوائية و المنظفات.

ونوه إلى أن العمل على انشاء معمل للصناعات الدوائية بمساحة 7 دونم لينتج المحاليل والمستلزمات الطبية والمضادات الحيوية وفق أحدث المواصفات والمعايير الدولية بهدف توفير بعض العلاجات التي ستساهم في سد حاجة السوق اليها والحد من استيرادها من خارج البلاد وتم استحصال موافقة وزارة الصناعة على انشاء ذلك المعمل.