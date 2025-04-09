البصرة تطالب باستحداث منفذ حدودي جديد مع إيران.. وثيقة

شفق نيوز/ خاطبت الإدارة المحلية في قضاء الفاو بمحافظة البصرة، الحكومة الاتحادية بشأن استحداث منفذ حدودي جديد مع إيران.

وبحسب وثيقة رسمية موقعة من قائممقام الفاو، وليد محمد عبد الخضر، وموجهة إلى محافظ البصرة، أسعد العيداني، فإن المنفذ يهدف لتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن توفير فرص عمل لأهالي القضاء والمناطق المحيطة.

من جانبه، أبدى المحافظ العيداني تأييده للمقترح، ووجه بمفاتحة وزارة الداخلية العراقية وهيئة المنافذ الحدودية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتضم محافظة البصرة منفذاً حدودياً برياً رئيساً مع إيران هو منفذ الشلامجة، الذي يقع إلى الشرق من مدينة البصرة، ويعد شرياناً حيوياً لحركة المسافرين والبضائع، خصوصاً خلال مواسم الزيارات الدينية، حيث يعبر من خلاله عشرات الآلاف من الزوار الإيرانيين باتجاه العتبات المقدسة في العراق.

ورغم الحديث عن استخدام بعض الممرات المائية في شط العرب لأغراض تجارية محدودة، يبقى منفذ الشلامجة المعبر الرسمي الوحيد في المحافظة.