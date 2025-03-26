البصرة تسوق أكثر من 830 ألف دجاجة للأسواق المحلية خلال شهر

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة البصرة، يوم الأربعاء، عن تسويق أكثر من 830 ألف دجاجة للأسواق المحلية خلال الشهر الجاري، بزيادة تجاوزت النصف عن الشهر السابق، مصحوبة بدعم مستمر لسد الحاجة المحلية.

وقال مدير قسم خدمات الثروة الحيوانية في المديرية، حيدر البطاط، لوكالة شفق نيوز، إن "الكميات المسوقة من الفروج شملت أعداد الطيور من الحقول المجازة والبالغة 80 ألفاً و989 دجاجة، ومن غير المجازة 749 ألفاً و650 دجاجة، موزعة في عموم المحافظة، بدعم من المديرية بهدف ديمومة العمل وزيادة الإنتاج للمساهمة في سد حاجة السوق من المنتج المحلي".

وأوضح، أن "هنالك تزايداً مستمراً في أعداد الطيور المنتجة خلال الفترة الأخيرة وذلك نتيجة لاستقرار أسعار اللحوم البيضاء في الأسواق المحلية، مقارنةً بشهر شباط/ فبراير الماضي الذي بلغ تسويقه 500 ألف طير، وكوادرنا مستمرة بمتابعة عمل حقول الدواجن وتقديم أهم الإرشادات اللازمة من أجل تجنب الأمراض".