البصرة تسوق أكثر من 26 ألف طن من الطماطم في ثلاثة أشهر

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة البصرة، يوم الثلاثاء، عن تسويق أكثر من 26 ألف طن من محصول الطماطم للأسواق المحلية خلال أقل ثلاثة أشهر.

وقال مدير الزراعة هادي حسين، لوكالة شفق نيوز، إن "إجمالي تسويق محصول الطماطم منذ بداية التسويق يوم 15/10/2024 ولغاية 6/1/2025 بلغ 26 ألفاً و646 طناً".

وأشار إلى إن "المساحات المزروعة بمحصول الطماطم الداخلة ضمن الخطة الزراعية أكثر من 21 ألف دونم، وعملية إنتاج وتسويق الطماطم تسير بوتيرة متصاعدة".

وأضاف حسين أن "الكوادر في الشعب الزراعية مستمرة بتقديم الإرشادات اللازمة للمزارعين لنشر طرق الزراعة الحديثة فضلاً عن إجراء حملات المكافحة للآفات والأمراض التي تصيب هذا المحصول بهدف سلامة المنتج وزيادة الإنتاج".