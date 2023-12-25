البصرة تسجل ارتفاعاً في زيادة إنتاج العسل خلال العام الحالي

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة البصرة، يوم الاثنين، عن زيادة في إنتاجية العسل لمحافظة البصرة لتصل إلى 12 طناً لسنة 2023.

وقال مديؤ زراعة البصرة هادي حسين قاسم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "كمية إنتاج العسل للنحالين المجازين البالغ عددهم 117 نحالاً بلغ 7479كغم، فيما بلغت كمية الإنتاج للنحالين غير المجازين وعددهم 120 نحالاً 4695كغم".

وأضاف أن "زيادة الإنتاج تحققت بفضل الدعم المستمر من قبل وزارة الزراعة وبالتنسيق مع مديرية زراعة البصرة من خلال تنفيذ حملات مكافحة مجانية للآفات التي تصيب النحل".

وتابع قاسم "فضلاً عن الدور المتميز لشعبة الحشرات النافعة التابعة لقسم وقاية المزروعات في المديرية بالتنسيق مع النحالين في المحافظة في إقامة الدورات التدريبية للنحالين والمتابعة المستمرة للمناحل في عموم المحافظة".