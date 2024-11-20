البصرة تستكمل استعداداتها لخط السكة الحديدية مع إيران

شفق نيوز/ أعلن القنصل العام لجمهورية العراق في مدينة الأهواز الإيرانية، وسام الموسوي، يوم الأربعاء، عن الاستعدادات اللازمة والعمل على استكمال خط سكة حديد الشلامجة التي تربط البلدين.

وقال الموسوي في تصريح لموقع "واحد مركزي خبر" الإيراني، إن محافظة البصرة استكملت خط سكة الحديد الشلامجة ـ البصرة، وإكمال هذا المشروع سيساهم في زيادة التبادل التجاري بين العراق وإيران.

وأشار إلى أنه قام بزيارة خط السكة الحديد في البصرة خلال الأسبوعين الماضيين "وقد تم اتخاذ الاستعدادات اللازمة لإزالة العوائق والتحضير لمد السكك الحديدية على هذا الطريق".