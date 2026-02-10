البصرة ترفع إنتاجها إلى 30 مليون بيضة شهرياً وتتوقع الضعف

شفق نيوز- البصرة

أعلنت مديرية زراعة محافظة البصرة، يوم الثلاثاء، عن تجاوز حجم إنتاج بيض المائدة في مشاريعها 30 مليون بيضة شهرياً، متوقعة ارتفاع الإنتاج إلى 60 مليون بيضة خلال الأشهر المقبلة.

وقال مدير قسم الثروة الحيوانية في المديرية حيدر عدنان لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة البصرة حققت الاكتفاء الذاتي من بيض المائدة، وأصبحت تصدر إنتاجها إلى عدد من المحافظات، لا سيما العاصمة بغداد حتى أصبح سوق الزويني فيها يعتمد بشكل كبير على بيض البصرة".

وبين أن "حجم الإنتاج تجاوز 30 مليون بيضة شهرياً، مع توقعات بارتفاعه إلى 60 مليون بيضة خلال الأشهر المقبلة".

وأضاف عدنان أن "العرض والطلب يلعبان دوراً رئيسياً في تحديد أسعار البيض"، مشيراً إلى أن "فصل الشتاء والعام الدراسي يسهمان في زيادة الطلب على المنتج".

وأوضح أن "سعر كارتون البيض قد يصل إلى 65 ألف دينار بحسب الوزن"، مضيفاً أن "ارتفاع الأسعار بشكل طفيف يرتبط بعدة عوامل، من بينها تكاليف الإنتاج ومصاريف أصحاب الحقول وأسعار الأعلاف".

وأكد أن "الطاقة التصميمية لمشاريع الدواجن في البصرة تتجاوز 9 ملايين دجاجة بيّاضة، وهي طاقة كبيرة تمكّن المحافظة من تحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير إلى المحافظات الأخرى".

وأشار عدنان إلى أن "سعر طبقة البيض الواحدة يصل إلى التاجر بنحو 5300 دينار، لترتفع عند وصولها إلى المحال التجارية إلى نحو 6000 دينار، فيما تصل إلى المستهلك بسعر يقارب 6500 دينار، تبعاً لحركة السوق وتكاليف النقل والتوزيع"، مؤكداً أن "أغلب دول العالم تعتمد بيع البيض على أساس الوزن، فيما يُعد العراق من أرخص دول العالم في أسعار هذه المادة".

وتشهد محافظة البصرة تطوراً ملحوظاً في قطاع الثروة الحيوانية، ولا سيما في إنتاج بيض المائدة، إذ تمكنت من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية جزء من احتياجات الأسواق المحلية في عدد من المحافظات.

كما تشهد مشاريع تربية الدواجن في المحافظة توسعاً مع زيادة في الطاقة الإنتاجية، ما أسهم في استقرار توفر هذه المادة الحيوية في الأسواق.