البصرة تدخل حداداً عاماً ومحافظها يتعهد بـ "القصاص"

شفق نيوز/ أعلن محافظ البصرة أسعد عبد الأمير العيدانيّ، يوم الثلاثاء، الحداد العام ثلاثة أيام على خلفية التفجير الذي اسفر عن ضحايا في المحافظة، متعهداً بتنفيذ "القصاص العادل" بحق الجناة.

وقال العيداني، في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، "بأسفٍ بالغٍ أصاب البصرة الآمنة استهدافاً إرهابيّاً غادراً، راح ضحيته شهداء وجرحى، من المواطنين العزل".

وأضاف "بهذا الاستهداف الأليم نعلنُ عن الحداد لثلاثةِ أيام في البصرة، ونتقدم بأحرِ التعازي والمواساة لأهالي الضحايا ونعاهدهم أن القصاص العادل من المجرمين سيكون قريب وسنقف على كل حيثيات وتداعيات وأسباب هذا الانفجار الغاشم والجبان".

وفي وقت سابق، ذكرت خلية الإعلام الأمني، أن حادث انفجار البصرة وقع عبر دراجة نارية وادى إلى مقتل أربعة مواطنين وجرح أربعة آخرين جراء احتراق عجلتين كانتا بالقرب من الدراجة النارية