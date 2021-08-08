البصرة تحدد مشكلات تواجه الفلاح: هذا الموسم شهد إنتاجاً جيداً للتمور

شفق نيوز / أكدت مديرية زراعة البصرة، يوم الأحد، أن إنتاج التمور هذا العام يكفي لتصدير داخل العراق، فيما أشار إلى وجود بعض المشكلات التي تواجه الفلاح البصري.

وقال مدير قسم النخيل في المديرية، المهندس عبد العظيم كاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة شهدت في الأعوام السابقة قلة في إنتاج التمور، وطريقة سقي النخيل هي في طريقة المد والجزر"، مبيناً أن "وصول المياه إلى النخيل تتم دون تدخل الإنسان وتكون جودة الإنتاج حسب نوع المياه أما عذبة أو مالحة حيث السنوات الماضية كان إنتاج التمور رديئة بسبب الملوحة".

وأضاف أن "العام الحالي وبسبب توفير المياه العذبة من نهر دجلة سيكون إنتاج التمور بمعدل جيد وبالإمكان تصدير التمور داخل العراق بجميع الأصناف (البرحي والحلاوي والساير)"، مبيناً أن "أهم المشكلات التي تواجه مزارعي النخيل في المحافظة هي مشكلة شح المياه".

وخلص إلى القول إن "هناك مشكلة أخرى تتمثل بانخفاض أسعار التمور وتجريف النخيل، وبالتالي الفلاح يهمل الاهتمام بالزراعة، وهذا يؤثر على البيئة بسبب إهمال الفلاح للنخيل".