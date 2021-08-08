سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البصرة تحدد مشكلات تواجه الفلاح: هذا الموسم شهد إنتاجاً جيداً للتمور

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-08T13:51:04+0000
البصرة تحدد مشكلات تواجه الفلاح: هذا الموسم شهد إنتاجاً جيداً للتمور

شفق نيوز / أكدت مديرية زراعة البصرة، يوم الأحد، أن إنتاج التمور هذا العام يكفي لتصدير داخل العراق، فيما أشار إلى وجود بعض المشكلات التي تواجه الفلاح البصري.

وقال مدير قسم النخيل في المديرية، المهندس عبد العظيم كاظم، لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة شهدت في الأعوام السابقة قلة في إنتاج التمور، وطريقة سقي النخيل هي في طريقة المد والجزر"، مبيناً أن "وصول المياه إلى النخيل تتم دون تدخل الإنسان وتكون جودة الإنتاج حسب نوع المياه أما عذبة أو مالحة حيث السنوات الماضية كان إنتاج التمور رديئة بسبب الملوحة".

وأضاف أن "العام الحالي وبسبب توفير المياه العذبة من نهر دجلة سيكون إنتاج التمور بمعدل جيد وبالإمكان تصدير التمور داخل العراق بجميع الأصناف (البرحي والحلاوي والساير)"، مبيناً أن "أهم المشكلات التي تواجه مزارعي النخيل في المحافظة هي مشكلة شح المياه".

وخلص إلى القول إن "هناك مشكلة أخرى تتمثل بانخفاض أسعار التمور وتجريف النخيل، وبالتالي الفلاح يهمل الاهتمام بالزراعة، وهذا يؤثر على البيئة بسبب إهمال الفلاح للنخيل".

related

البصرة تواجه حرارة الصيف اللاهب بـ350 ميغاواط اضافية عبر ايطاليا

Date: 2020-06-13 15:47:17
البصرة تواجه حرارة الصيف اللاهب بـ350 ميغاواط اضافية عبر ايطاليا

شركة شل تقول إن موظفيها بالعراق سالمون والعمليات مستمرة بعد هجوم صاروخي

Date: 2019-06-19 13:01:00
شركة شل تقول إن موظفيها بالعراق سالمون والعمليات مستمرة بعد هجوم صاروخي

بيع مليوني برميل من خام البصرة الخفيف بعلاوة أقل

Date: 2019-12-18 10:40:07
بيع مليوني برميل من خام البصرة الخفيف بعلاوة أقل

المركزي للاحصاء يعلن كمية إنتاج التمور في العراق للعام الماضي

Date: 2021-03-17 06:31:57
المركزي للاحصاء يعلن كمية إنتاج التمور في العراق للعام الماضي

بتوجيه من الكاظمي.. "الكنعاني" مديراً لجمارك المنطقة الجنوبية

Date: 2020-08-19 15:34:45
بتوجيه من الكاظمي.. "الكنعاني" مديراً لجمارك المنطقة الجنوبية

البصرة تستثني فئة من ازالة التجاوزات ومحافظها يكشف عن تفاصيل زيارة لبغداد

Date: 2019-08-27 18:47:08
البصرة تستثني فئة من ازالة التجاوزات ومحافظها يكشف عن تفاصيل زيارة لبغداد

خام البصرة الخفيف يتراجع والثقيل يسجل إرتفاعاً طفيفاً

Date: 2021-02-24 07:59:11
خام البصرة الخفيف يتراجع والثقيل يسجل إرتفاعاً طفيفاً

الحكومة تفاوض المعتصمين بام قصر لاستئناف العمل فيه

Date: 2019-11-07 10:37:08
الحكومة تفاوض المعتصمين بام قصر لاستئناف العمل فيه