البصرة تحتضن "IBS-Ports 2025"..  الفاو فرصة للعالمية

شفق نيوز- البصرة

انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، أعمال قمة IBS-Ports 2025 من ميناء الفاو الكبير في محافظة البصرة، برعاية شركة موانئ العراق وبالشراكة مع شركة أعمال، تحت شعار "الفاو فرصة".

تهدف القمة إلى مناقشة المشاريع الكبرى المرتبطة بمستقبل النقل والاقتصاد في العراق، وفي مقدمتها طريق التنمية الذي يعوَّل عليه في رسم ملامح التحول اللوجستي في المنطقة.

وقال المدير العام لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، لوكالة شفق نيوز، إن "القمة تأتي لتجسيد الرؤية الحكومية الهادفة إلى جعل العراق محوراً رئيسياً في حركة التجارة العالمية"، مبيناً أن "مشروع طريق التنمية يمثل العمود الفقري لهذه الرؤية، إذ يربط ميناء الفاو الكبير بحدود فيشخابور عبر ممرين، سككي وبري، يضمان شبكة كهربية بطول 1200 كيلومتر مخصصة لنقل البضائع والمسافرين معاً، بانتظار استكمال التصاميم من قبل الشركة الإيطالية الاستشارية المشرفة على المشروع، إذ وصلت نسب إنجاز الخط السككي إلى 83٪ والبري 68٪".

وأضاف أن "القمة لا تقتصر على الملفات النقلية فحسب، بل تتناول كذلك فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة والموانئ الذكية والمدن الصناعية، إلى جانب بحث آفاق التعاون مع الشركات العالمية العاملة في مجال الخدمات البحرية، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص".

وأشار الفرطوسي، إلى أن "ميناء الفاو الكبير يشكل قلب هذه المشاريع، لما يملكه من قدرات تشغيلية ضخمة، فهو يضم خمسة أرصفة حديثة لمناولة مختلف أنواع البضائع، وأطول كاسر أمواج في العالم، إضافة إلى النفق المغمور الذي يربط شبكات الطرق عبر القناة الملاحية، وساحات حاويات مزودة بأنظمة تشغيل رقمية متقدمة تُسهم في تسريع حركة المناولة وتقليل كلف النقل".

وتابع قائلاً إن "القمة تسعى أيضاً إلى طرح مفاهيم جديدة للتحول الرقمي في الموانئ، من خلال أنظمة الأتمتة الشاملة وتتبع الشحنات وحماية البيانات، وهي خطوات تمهد لجعل العراق مركزاً لوجستياً تنافسياً في محيطه الإقليمي والدولي، مستفيداً من موقعه الجغرافي ومشاريعه قيد التنفيذ في مجالات النقل والطاقة والربط البري والسككي".