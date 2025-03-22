البصرة تحتضن مدينة صناعية جديدة باستثمار يفوق ملياري دولار

شفق نيوز/ أعلن وزير الصناعة العراقي خالد بتال نجم، اليوم السبت، عن توقيع عقدين استثماريين مهمين مع شركة "شانغ شين" الصينية، أحدهما لإنشاء مدينة صناعية كبرى في البصرة باستثمارات تتجاوز ملياري دولار.

وأوضح نجم، خلال مؤتمر صحفي، حضره مراسل وكالة شفق نيوز، أن العقدين يهدفان إلى تطوير قطاع الصناعات الاستراتيجية في العراق، حيث يتضمن الأول مشروعاً لصناعة الحديد الإسفنجي بطاقة مليون طن سنوياً، فيما يختص الثاني بإنشاء المدينة الصناعية والصناعات الثقيلة.

وأشار الوزير إلى أن المفاوضات بشأن هذه المشاريع استغرقت وقتاً طويلاً نظراً لأهميتها وحجمها الكبير، مؤكداً أن المدينة الصناعية ستكون متعددة المهام وستُدار من قبل شركة مستثمرة وفقاً لقانون المدن الصناعية، بينما ستبقى ملكيتها تابعة لإحدى الشركات العامة المرتبطة بالوزارة.

وأضاف نجم أن الإجراءات القانونية المرتبطة بالمشروع واجهت تعقيدات، لكن تم تذليلها بدعم مباشر من رئيس الوزراء، مشدداً على أن الوزارة تجاوزت مرحلة التساؤلات حول قدرتها على تنفيذ مشاريع صناعية كبرى، وأنها اليوم تحتفل بإطلاق عقود استثمارية استراتيجية.

ووصل وزير الصناعة خالد بتّال النجم صباح اليوم السبت، الى البصرة لمتابعة مشاريع صناعية، حيث وضع حجر الأساس لمصانع جديدة، وأطلق التشغيل التجريبي لفرن مصنع الصلب.

كما تفقد بتال مصنع الأنابيب الحديدية في أم قصر لمتابعة تنفيذ أنبوب النفط بصرة - حديثة، مؤكداً أهميته الاستراتيجية، ووجّه بتسريع العمل لضمان إنجازه وفق المعايير المحددة.