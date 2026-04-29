البصرة تتوقع زيادة بإنتاج غاز الطهي مع تدشين المرحلة الأولى لاستثمار حقل "بن عمر"

أكدت شركة غاز البصرة، يوم الأربعاء، أن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع ربط إنتاج حقل "بن عمر" خطوة تستهدف استثمار كميات إضافية من الغاز المصاحب ورفد السوق المحلية بإمدادات أكبر من غاز الطهي، بالتزامن مع تزايد الطلب على هذه المادة الحيوية منذ التوترات الاقليمية.

وقال نائب مدير الشركة مرفأ الأسدي لوكالة شفق نيوز، إن "المشروع أتاح نقل الغاز المنتج من حقل (بن عمر) عبر الخط الناقل لحقل مجنون، ليُعالج في معمل تسييل الغاز في الرميلة الشمالية، الأمر الذي يسهم بشكل مباشر في رفع معدلات الإنتاج وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة".

وأوضح، أن "من المتوقع أن يضيف المشروع ما بين 500 إلى 600 طن يومياً من غاز الطبخ إلى إجمالي الإنتاج، ما يدعم استقرار التجهيزات ويعزز قدرة البلاد على تلبية الطلب المحلي، بالتوازي مع تقليل نسب الهدر الناتج عن حرق الغاز المصاحب وتحسين كفاءة استثماره".

يأتي هذا تزامناً مع افتتاح المرحلة الأولى من مشروع استثمار غاز بن عمر المُعجّل في حقل نهر بن عمر، في خطوة تهدف إلى تعزيز استثمار الغاز المصاحب ودعم منظومة الطاقة في العراق.

وبهذا الصدد قال وكيل وزارة النفط لشؤون الغاز عزت صابر إسماعيل في كلمة ألقاها خلال حفل الافتتاح، "المشروع يتضمن مدّ خط أنبوب بطول (5) كيلومترات وبقطر (20) بوصة، لربط المنظومة الغازية، بطاقة استثمارية أولية تتراوح بين (70 – 80) مليون قدم مكعب قياسي يومياً".

وأوضح أن المشروع سيسهم في تجهيز ما بين (55 – 65) مليون قدم مكعب قياسي يومياً من الغاز الجاف لتغذية محطات الكهرباء، وإنتاج ما بين (500 – 600) طن يومياً من الغاز السائل لتلبية احتياجات السوق المحلية، وكذلك إنتاج نحو (1800) برميل يومياً من المكثفات، بما يدعم الإيرادات الوطنية.