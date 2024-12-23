البصرة تتصدر إنتاج الطماطم: توقعات بتسويق 700 ألف طن هذا الموسم

شفق نيوز/ كشف مدير زراعة البصرة هادي حسين، اليوم الاثنين، عن تحقيق محافظة البصرة تقدماً ملحوظاً في زراعة وإنتاج محصول الطماطم، على الرغم من التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه القطاع الزراعي.

وأوضح حسين في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن المساحات المزروعة ضمن الخطة الزراعية لهذا الموسم تجاوزت 21 ألف دونم، معتمدة على تقنيات الري بالتنقيط، مما أسهم في تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل استهلاك المياه.

وأشار إلى أن الإنتاج الفعلي بدأ منذ أكثر من 10 أيام، حيث انطلق بكميات بلغت 320 طناً يومياً، ووصل الآن إلى 730 طناً يومياً.

وتوقع حسين أن يصل إجمالي الإنتاج خلال الموسم الحالي إلى 700 ألف طن، وهي كمية كافية لتغطية احتياجات المحافظات العراقية بأسعار منخفضة ومستقرة على مدى فترة طويلة.

وأكد حسين أن البصرة تتصدر المشهد الزراعي في العراق خلال هذه الفترة، سواء من حيث المساحات المزروعة أو كميات الإنتاج. ومع ذلك، تواجه الزراعة في المحافظة تحديات كبيرة، أبرزها التغيرات المناخية، شح المياه، ارتفاع ملوحة الأراضي، واستحواذ الشركات النفطية على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية.

وأضاف حسين أن مزارعي الطماطم في البصرة يكافحون ضمن ظروف صعبة وأجواء صحراوية قاسية، مشيراً إلى أن الدعم الحكومي المقدم لهم لا يزال محدوداً، ويقتصر على توفير بعض المبيدات لمكافحة الآفات.

وشدد على ضرورة تقديم دعم أكبر للمزارعين للتغلب على العقبات التي تواجههم وتعزيز الإنتاج الزراعي في المحافظة.