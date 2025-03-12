البصرة تتجه لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواجن

شفق نيوز/ أعلنت مديرية زراعة البصرة، يوم الأربعاء، تسويق أكثر من 500 ألف دجاجة للأسواق المحلية خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وقال مدير قسم خدمات الثروة الحيوانية في المديرية، حيدر عدنان البطاط، لوكالة شفق نيوز، إن "الكميات المسوقة شملت حقول الدواجن المجازة والبالغة 88 ألف دجاجة، ومن الحقول غير المجازة 442 ألفاً و250 دجاجة، من عموم المحافظة".

وتابع، أن "هناك تزايداً مستمراً في أعداد الدجاج المنتج خلال الفترة الأخيرة وذلك نتيجة لاستقرار أسعار اللحوم البيضاء في الأسواق المحلية، وكوادرنا مستمرة بتقديم الإرشادات اللازمة لأصحاب حقول الدواجن من أجل تجنب الأمراض وزيادة الإنتاج للمساهمة في سد حاجة السوق من السوق المحلية".