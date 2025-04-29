البصرة تبدأ أول خطوة للاستغناء عن الغاز الإيراني (صور وفيديو)

شفق نيوز/ أعلنت هيئة المشاريع النفطية، يوم الثلاثاء، عن قرب انتهاء مشروع أنبوب الغاز الممتد من ميناء خور الزبير إلى نقطة الربط في ناظم شط البصرة، وامكانية تدشينه بشكل كامل للبدء بعمليات الضخ، وهي خطوة تهدف للتعويض عن انقطاع الغاز الإيراني، وفقا للقائمين على المشروع.

وقال مدير الهيئة، منتصر كاظم لوكالة شفق نيوز، إن "الأيام الثلاثة المقبلة ستشهد الإعلان عن الانتهاء من العمل بمشروع أنبوب الغاز، للانطلاق بمرحلة التجربة و التدشين ومن بعدها تبدء عمليات ضخ الغاز"، مؤكداً أن "الهيئة أنجزت المشروع بمدة قياسية حيث كانت المدة العقدية له 120 يوماً وأنجز بأقل من 90 يوما فقط".

من جانبه، قال المتحدث باسم لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي، علي شداد للوكالة، إن "المشروع سيوفر الغاز المسال بكميات تتراوح من 500 إلى 800 مقمق، و يمتد من المنصة العائمة في ميناء خور الزبير باتجاه نقطة الربط الاستراتيجي في ناظم شط البصرة، بسعة تبلغ 42 عقدة".

وأضاف شداد، أن "اللجنة لاحظت تقدماً كبيراً بمراحل العمل وخلال الأيام القادمة سنشهد عملية ضخ الغاز والذي سيخدم المنظومة الكهربائية بشكل كبير، خصوصاً في محافظة البصرة و العراق بشكل عام".

واوضح أن "المشروع سيكون بديلاً ناجحاً للغاز الإيراني سيما مع استمرار العقوبات الأمريكية ونقص الكميات المستوردة، ونحن مقبلون على صيف لاهب".

وفي شهر مارس اذار الماضي، اعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، ان المنصتين العائمتين لتخزين الغاز الطبيعي المسال لتحويله الى غاز، سيتم اقامتهما بالقرب من ميناء خور الزبير في البصرة.