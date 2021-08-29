البصرة تبدي استعدادها لزراعة الطماطم لكن بشروط

شفق نيوز/ أكد عضو اتحاد الجمعيات الفلاحية في البصرة، عبدالحسن كاظم، اليوم الأحد، أن البصرة قادرة على زراعة محصول الطماطم في الموسم الحالي بشرط توفر متطلبات إنجاح هذه الزراعة.

وذكر عبدالحسن، لوكالة شفق نيوز أن "إنتاج محصول البصرة من الطماطم في الموسم الماضي بلغ قرابة 500 ألف طن من الشهر الأول من العام الحالي ولغاية الشهر الخامس، وهي تسمى مرحلة الذروة"، لافتا إلى أن " هذه الكمية قادرة على تغطية كل مناطق الجنوب بشكل كامل، إضافة للعاصمة بغداد".

وأضاف، أن "فلاحي المحافظة باشروا بزراعة محصول الطماطم على أن يبدؤوا جني الثمار في شهر 11 من العام الحالي".

وتابع كاظم، أن "البصرة قادرة تواجه حرب مجهولة في عملية رفع أسعار محصول الخضروات ولا سيما محصول الطماطم، حيث مع وفرة الإنتاج يتم فتح المنافذ الحدودية، مما يؤدي إلى تدني الأسعار بشكل كبير، اما في حالة قلة الإنتاج يتم إغلاق المنافذ الحدودية فيؤدي إلى ارتفاع جنوني بالأسعار".

وبين عضو اتحاد الجمعيات الفلاحية في البصرة، أن" المحافظة قادرة على زراعة الطماطم في الصيف بمناطق الصحراء، بشرط توفير أجهزة تصفية المياه في الآبار الارتوازية بتلك المناطق، والأغطية السميكة الخضراء، وفي حال توفر هذه الأمور سيكون زراعة محصول الطماطم على مدار السنة في المحافظة، وسيتم تلافي ارتفاع الأسعار".