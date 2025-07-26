البصرة.. الإعلان عن "تجمع اقتصادي" جديد لدعم القطاع الخاص

شفق نيوز- البصرة

اعلنت مجموعة من الشخصيات الاقتصادية في البصرة، يوم السبت، تشكيل تجمع اقتصادي يضم نخبة من الكيانات الفاعلة في الساحة المحلية، وذلك ضمن مساعٍ لتوحيد الرؤى وتفعيل دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة بالمحافظة.

وذكر بيان للتجمع ورد لوكالة شفق نيوز، أن "التجمع الجديد جاء انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والمهنية، وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه القطاعين الخاص والمهني، وبهدف تهيئة بيئة عمل ملائمة تُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في محافظة البصرة".

وأضاف البيان أن التجمع يضم أفرع البصرة لـ"اتحاد المقاولين العراقيين، ونقابة المهندسين، واتحاد رجال الأعمال، وغرفة الصناعة، ونقابة العمال في المحافظة".

وأوضح أن "التجمع يفتح أبوابه أمام انضمام باقي النقابات والاتحادات والهيئات الوطنية العاملة في البصرة، من أجل توحيد الجهود والدفاع عن مصالح القطاع الخاص، وتمكينه من أداء دوره الحقيقي في خدمة أبناء المحافظة".

وبيّن أن "التجمع سيصدر قريبًا حزمة من التوصيات والقرارات التي تُعنى بخدمة القطاع الاقتصادي والمهني والاجتماعي، بما يتناسب مع متطلبات المرحلة ويُلبي تطلعات أبناء البصرة".