البصرة الخفيف ينخفض ويسجل أقل الأسعار في اوبك

شفق نيوز/ انخفض سعر خام البصرة الخفيف، يوم الأربعاء، ليسجل أقل الأسعار في منظمة أوبك .

وانخفض خام البصرة المصدر لآسيا 0.54 دولار وبنسبة تغيير بلغت 0.65% ليصل الى 81.93 دولارا، فيما سجل الخام البصرة الثقيل ارتفاعا بمقدار 0.32 دولار او ما يعادل 0.42% ليصل الى 77.02 دولارا.

وسجل خام البصرة الخفيف اقل الاسعار في منظمة أوبك حيث سجل خام العربي السعودي 82.17 دولاراً للبرميل، ومزيج مربان الإماراتي 83.30 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 83.08 دولاراً، وجيراسول الانغولي 82.97 دولاراً، وبوني النيجيري الخفيف 82.80 دولارا.

وانخفضت اسعار النفط اليوم بشكل طفيف في وقت يشهد العالم نقصا للطاقة وارتفاع لأسعار الغاز، مما جعل الدول تتجه للنفط كبديل لتشغيل المحطات الكهربائية.