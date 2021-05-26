البصرة الخفيف يسجل أعلى سعر بين خامات أوبك

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام نفط البصرة الخفيف والثقيل، يوم الاربعاء، بالتزامن مع ارتفاع اسعار الخامات الاخرى.

وارتفع نفط البصرة الخفيف المصدر لآسيا إلى 68.99 دولاراً للبرميل بمقدار 0.32 سنتاً أو بنسبة 0.47% بالمقارنة مع سعر الخام المسجل يوم امس الثلاثاء، فيما سجلت سعر خام البصرة الثقيل 65.46 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغت نسبته 2.54%.

وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى سعر مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك، حيث سجل الخام العربي الخفيف السعودي 68.42 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي 68.21 دولاراً للبرميل، فيما سجل مزيج سهران الجزائري 67.22 دولاراً للبرميل، وبلغ سعر بوني الخفيف النيجيري 67.33 دولاراً، وجيراسول الانغولي 67.99 دولاراً.

وكانت أسعار النفط العالمية استقرت ليصل خام برنت عند 68.67 دولاراً، و خام غرب تكساس الأميركي عند 66.00 دولاراً.