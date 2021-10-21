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البصرة الخفيف يرتفع ويقفز فوق 85 دولارا للبرميل

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-21T10:29:03+0000
البصرة الخفيف يرتفع ويقفز فوق 85 دولارا للبرميل

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، يوم الخميس، ليسجل اعلى من 85 دولارا للبرميل.

وارتفع خام البصرة المصدر لآسيا 84 سنتا وبنسبة تغيير بلغ نسبته 0.84% ليصل الى 85.30 دولارا، فيما سجل الخام البصرة الثقيل انخفاضا بمقدار 49 سنتا او ما يعادل 62% ليصل الى 78.82 دولارا.

وسجلت خامات منظمة أوبك أسعاراً مختلفة حيث سجل خام العربي السعودي 82.82 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي الى 83.66 دولاراً للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 85.52 دولارا، وجيراسول الانغولي 84.90 دولارا، وبوني النيجيري الخفيف 84.67 دولارا.

وانخفضت اسعار النفط اليوم بعد ان شهدت ارتفاعا مساء يوم امس الاربعاء ليصل برنت لاكثر من 86 دولارا في وقت يشهد العالم نقصا للطاقة وارتفاع لأسعار الغاز.

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