البصرة الخفيف يرتفع ويسجل اكثر من 84 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، يوم الثلاثاء، لأكثر من 30 سنتا ليسجل اعلى من 84 دولاراً، مع ارتفاع اسعار النفط عالمياً.

وارتفع خام البصرة المصدر لاسيا 34 سنتا وبنسبة تغيير بلغ نسبته 0.41% ليصل الى 84.18 دولارا، فيما سجل الخام البصرة الثقيل انخفاضاً بمقدار 1.67 دولاراً او ما يعادل 2.12% ليصل الى 77.18 دولاراً.

اما بالنسبة لخامات منظمة اوبك فقد سجل خام العربي السعودي 81.28 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي الى 83.80 دولاراً للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 85.53 دولارا، وجيراسول الانغولي 84.42 دولارا، وبوني النيجيري الخفيف 84.33 دولارا".

وتشهد اسعار النفط تذبذباً مع زيادة الطلب على الطاقة وارتفاع اسعار الغاز والفحم من جهة وارتفاع المخزونات الامريكية من جهة وتأثر دول العالم بالفيروس.