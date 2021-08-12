البصرة الخفيف يرتفع ويسجل اعلى الاسعار في منظمة أوبك

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف يوم الخميس، بالتزامن مع ارتفاع اسعار النفط عالميا ليسجل اعلى الاسعار في منظمة أوبك.

وسجل سعر خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 72.47 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ 94 سنتا وبنسبة تغيير بلغت 1.31%، كما ارتفع ايضا خام البصرة الثقيل إلى 66.76 دولاراً للبرميل بمقدار 1.26 دولار وبنسبة تغيير بلغت 1.92%.

وسجل خام البصرة الخفيف اعلى الاسعار داخل منظمة اوبك حيث بلغ سعر النفط السعودي الخفيف 72.01 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 65.80 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 70.33 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 69.72 دولاراً للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 68.90 دولاراً، وجيراسول الانغولي 68.84 دولاراً.