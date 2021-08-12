سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

البصرة الخفيف يرتفع ويسجل اعلى الاسعار في منظمة أوبك

Category: اقتصـاد

Date: 2021-08-12T06:19:02+0000
البصرة الخفيف يرتفع ويسجل اعلى الاسعار في منظمة أوبك

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف يوم الخميس، بالتزامن مع ارتفاع اسعار النفط عالميا ليسجل اعلى الاسعار في منظمة أوبك.

وسجل سعر خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 72.47 دولاراً للبرميل بارتفاع بلغ 94 سنتا وبنسبة تغيير بلغت 1.31%، كما ارتفع ايضا خام البصرة الثقيل إلى 66.76 دولاراً للبرميل بمقدار 1.26 دولار وبنسبة تغيير بلغت 1.92%.

وسجل خام البصرة الخفيف اعلى الاسعار داخل منظمة اوبك حيث بلغ سعر النفط السعودي الخفيف 72.01 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 65.80 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 70.33 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 69.72 دولاراً للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 68.90 دولاراً، وجيراسول الانغولي 68.84 دولاراً.

related

ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف والثقيل

Date: 2021-06-17 08:36:09
ارتفاع سعر خام البصرة الخفيف والثقيل

خام البصرة يتجاوز 71 دولاراً

Date: 2021-06-03 06:32:48
خام البصرة يتجاوز 71 دولاراً

خام البصرة الخفيف ينخفض لأكثر من 3 دولارات

Date: 2021-08-03 08:09:48
خام البصرة الخفيف ينخفض لأكثر من 3 دولارات

انخفاض سعر خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

Date: 2021-05-27 08:31:26
انخفاض سعر خام البصرة الخفيف وارتفاع الثقيل

لليوم الثالث توالياً.. إنخفاض أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

Date: 2021-04-22 06:57:32
لليوم الثالث توالياً.. إنخفاض أسعار خام البصرة الخفيف والثقيل

العراق يرحب بإتفاق السعودية وروسيا ويعده "انتصارا" لأوبك

Date: 2020-04-09 18:26:52
العراق يرحب بإتفاق السعودية وروسيا ويعده "انتصارا" لأوبك

قفزة بأسعار النفط .. والهند تحد من المكاسب

Date: 2021-04-23 07:27:22
قفزة بأسعار النفط .. والهند تحد من المكاسب

ارتفاع بسعر خام البصرة الخفيف والثقيل

Date: 2021-05-13 06:09:57
ارتفاع بسعر خام البصرة الخفيف والثقيل