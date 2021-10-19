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البصرة الخفيف يرتفع بشكل طفيف والثقيل يقفز فوق 80 دولاراً

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-19T07:43:36+0000
البصرة الخفيف يرتفع بشكل طفيف والثقيل يقفز فوق 80 دولاراً

شفق نيوز/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، يوم الثلاثاء، بشكل طفيف، فيما سجل سعر خام الثقيل ارتفاعا قياسيا ليسجل فوق 80 دولاراً.

وارتفع خام البصرة المصدر لاسيا 2 سنتات وبنسبة تغيير بلغ نسبته 0.02% ليصل الى 83.80 دولارا، فيما سجل الخام البصرة الثقيل ارتفاعا كبيرا بمقدار 1.82 دولار او ما يعادل 2.33% ليصل الى 80.08 دولارا.

وتجاوزت معظم خامات منظمة أوبك حاجز 80 دولارا حيث سجل خام العربي السعودي 84.18 دولاراً للبرميل، وسجل مزيج مربان الإماراتي الى 85.22 دولاراً للبرميل، وبلغ ومزيج سهران الجزائري 84.72 دولارا، وجيراسول الانغولي 83.94 دولارا، وبوني النيجيري الخفيف 83.94 دولارا.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء في وقت يشهد العالم نقصا للطاقة وارتفاع لأسعار الغاز، مما جعل الدول تتجه للنفط كبديل لتشغيل المحطات الكهربائية.

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