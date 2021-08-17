البصرة الخفيف يتراجع مع انخفاض أسعار النفط

شفق نيوز/ تراجع سعر خام البصرة الخفيف، يوم الثلاثاء، بالتزامن مع انخفاض اسعار النفط عالميا.

وسجل سعر خام البصرة الخفيف المصدر لآسيا 70.73 دولاراً للبرميل بانخفاض بلغ 94 سنتا وبنسبة تغيير بلغت 1.31%، كما انخفض أيضا خام البصرة الثقيل إلى 65.18 دولاراً للبرميل بمقدار 1.08 دولار وبنسبة تغيير بلغت 1.63%.

وبالنسبة لخامات الاخرى داخل المنظمة فقد سجل سعر النفط السعودي الخفيف 70.80 دولاراً للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج إيران الثقيل 64.59 دولارا، ومزيج مربان الإماراتي 69.35 دولاراً للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 68.76 دولاراً للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 68.31 دولاراً، وجيراسول الانغولي 68.33 دولاراً.