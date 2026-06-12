البرميل دون 90 دولاراً.. النفط يواصل تكبد الخسائر بعد الغاء ترمب ضرب إيران

شفق نيوز - متابعة

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، مواصلة خسائرها من الجلسة الماضية بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب خططه لشن ضربات على إيران، مما ‌هدأ من المخاوف حيال تصعيد الأعمال القتالية في أعقاب هجمات متبادلة وقعت هذا الأسبوع.

بحلول الساعة 0042 بتوقيت جرينتش، انخفضت ​العقود الآجلة لخام برنت 1.21 دولار أو 1.3 ​بالمئة إلى 89.17 دولارا للبرميل. وهبط خام غرب ⁠تكساس الوسيط الأمريكي 1.23 دولار أو 1.4 بالمئة ​إلى 86.48 دولارا. وعلى أساس أسبوعي، خسر خام برنت ​4.2 بالمئة والخام الأمريكي 4.4 بالمئة.

وبعدما هدد إيران بقصفها "بقوة شديدة"، ألغى ترامب الضربات المخطط لها أمس الخميس قائلا إن المحادثات مع ​إيران أحرزت تقدما. لكن وكالة فارس شبه الرسمية ​للأنباء ذكرت أن طهران لم توافق على نص أي اتفاق.

وقال توني ‌سيكامور ⁠محلل السوق لدى آي.جي "في حين أن هذا قد يكون، بالطبع، مجرد أمل كاذب آخر، فإن رد فعل السوق كان سريعا وقاطعا".

وأعلنت إيران يوم الأربعاء إغلاق مضيق ​هرمز محذرة من ​تعرض أي ⁠سفينة تحاول المرور عبره لإطلاق النار. وأدى إغلاق طهران للمضيق، الذي يمر عبره ​عادة خُمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال ​العالمية، إلى ⁠ارتفاع أسعار النفط.

وقال الجيش الأمريكي على وسائل التواصل الاجتماعي إن السفن التجارية واصلت عبور الممر المائي.

وقال سيكامور إنه ⁠حتى ​مع انخفاض أسعار النفط، "ما دام ​أن السعر يمكن أن يظل فوق مستوى 80 دولارا، فإن المخاطر تميل ​بقوة لدفع الأسعار نحو الارتفاع".