البرلمان يوضح حقيقة دخول الحكومة بمفاوضات مع النقد الدولي لتخفيض سعر الدينار

شفق نيوز/ نفى نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير الحــداد، يوم الاربعاء، ما تم تداوله بشأن دخول الحكومة العراقية بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتخفيض سعر الدينار العراقي امام الدولار الأمريكي.

وانتقد الحداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "التصريحات غير المسؤولة من قبل بعض الشخصيات والجهات الذين أدعوا بأن الحكومة العراقية قد أتفقت ودخلت مفاوضات مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية والسعي من أجل انخفاض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي مما أدى إلى انخفاض قيمته بين العملات العالمية في الأيام القليلة الماضية وولدت مخاوف لدى الشارع العراقي".

وأضاف أن "ذلك مجرد أقاويل وتصريحات غير صحيحة وبعيدة عن الحقائق"، مؤكدة أن "الجهة الوحيدة المخولة لهكذا تصريحات هي البنك المركزي العراقي، داعيا وسائل الإعلام والقنوات الأخبارية الى "توخي الحذر والدقة في الادلاء".

وارتفعت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في أسواق بغداد وكوردستان مرة اخرى اليوم الاربعاء، بعد ان شهدت تذبذبا خلال الايام الماضية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن بورصتي الكفاح المركزية والحارثية في بغداد سجلتا هذا اليوم، 129500 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وكانت بورصة الكفاح المركزية قد سجلت أمس الثلاثاء 127800 دينار عراقي مقابل 100 دولار امريكي.

وأشار مراسلنا إلى أن اسعار البيع والشراء ارتفاعا ايضا في محلات الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 130000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 129000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، فقد شهدت اسعار الدولار ارتفاعا ايضا حيث بلغ سعر البيع 129200 لكل مائة دولار، والشراء بواقع 129000 لكل مائة دولار امريكي.