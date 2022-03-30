البرلمان يوافق على إعادة النظر بأسعار المحاصيل الاستراتيجية في العراق

شفق نيوز/ اكد وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي خلال حضوره اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب و بكامل اعضائها اليوم الأربعاء من اجل مناقشة قانون الدعم الغذائي على حصول الموافقة على إعادة دعم واحياء القطاع الزراعي الحيوي وجاءت هذه الموافقة خلال مطالبات الوزارة بدعم هذا القطاع "الحيوي المهم".

وقال الخفاجي في بيان اليوم، إن الموافقة على إعادة دعم واحياء القطاع الزراعي تمثلت بإعادة الدعم وفق نسبة الدعم المقررة للاسمدة و الاعلاف و منظومات الري كذلك المبيدات و الادوية و اللقاحات البيطرية، فضلا عن إعادة النظر بأسعار المحاصيل الاستراتيجية كالحنطة والشعير و الرز و الذرة الصفراء و تخصيص الاموال اللازمة والمطلوبة علاوة على تخصيص المبالغ الخاصة بتعويض مربي الاسماك لعام ٢٠١٩ من قبل وزارة المالية بغية تسليم مستحقات الفلاحين والمزارعين المتضررين خلال فترة لا تتعدى شهر.

وأضاف ان ما تمخض عنه الاجتماع من نتائج يعد إنجازا كبيراً للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني و تحقيق الأمن الغذائي و إعادة الحياة للزراعة بصورة عامة، كما تم الإتفاق على تخصيص المبالغ اللازمة لصيانة وتأهيل الطائرات الزراعية و تسهيل عملها فضلاً عن تأمين المستلزمات المطلوبة للخطة الزراعية الصيفية المقبلة و لشريحة الفلاحين و المزارعين و المستثمرين في صناعة الدواجن.