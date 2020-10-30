سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

البرلمان ينوي تقييد الحكومة بشأن قروض تأمين الرواتب

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-30T15:38:36+0000
البرلمان ينوي تقييد الحكومة بشأن قروض تأمين الرواتب

شفق نيوز/ أفادت اللجنة المالية النيابية، يوم الجمعة، بأن مجلس النواب سيلزم الحكومة العراقية بالاقتراض المحلي فقط لتأمين الأموال اللازمة لسد العجز في النفقات التشغيلية وعلى رأسها رواتب الموظفين.

وقدمت الحكومة العراقية مشروع قانون للبرلمان يخولها باقتراض مبلغ 41 تريليون دينار لتغطية العجز المالي للأشهر المتبقية من العام الجاري.

إلا أن مصادر برلمانية أبلغت وكالة شفق نيوز، بأن البرلمان سيخفض قيمة الاقتراض إلى 15 تريليون دينار فقط.

وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر لـوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة المالية النيابية ستقوم بالاستفسار من ادارة البنك المركزي والمصارف الحكومية عن امكانية الاقتراض وتمويل الحكومة لسد العجز المالي وتامين الرواتب".

وأضاف أن "اللجنة خلال استضافة ومناقشة وزير المالية علي علاوي أطلعت على تفاصيل قانون تمويل العجز المالي وابواب صرف أموال الاقتراض وفقا للقانون"، لافتا إلى إنها "ستقوم بإجراء تعديلات على قانون تمويل العجز المالي لتخفيض نسبة الاقتراض".

وبين كوجر، أن "مجلس النواب سيلزم الحكومة بالاكتفاء بالاقتراض المحلي فقط ضمن قانون تمويل العجز المالي وعدم التوجه إلى الاقتراض الخارجي".

وهذه ثاني مرة تتقدم الحكومة فيها بتخويل لاقتراض الأموال، بعد مرة أولى اقترضت فيها 15 تريليوم دينار محليا و5 مليارات دولار خارجيا.

ويأتي الاقتراض لسد العجز المالي في البلاد جراء انخفاض أسعار النفط بفعل أزمة فيروس كورونا، إذ تغطي إيرادات بيع الخام 95 بالمئة من نفقات الدولة.


related

البرلمان يضع شروطاً على الحكومة لقبول الاقتراض

Date: 2020-06-05 17:16:30
البرلمان يضع شروطاً على الحكومة لقبول الاقتراض

الكشف عن موعد إرسال مشروع الموازنة إلى البرلمان

Date: 2020-09-17 14:34:48
الكشف عن موعد إرسال مشروع الموازنة إلى البرلمان

البرلمان العراقي يُعيد قانون الاقتراض الى الحكومة ويفصح عن الاسباب

Date: 2020-06-14 12:36:12
البرلمان العراقي يُعيد قانون الاقتراض الى الحكومة ويفصح عن الاسباب

البرلمان بانتظار مشروعي قانونين من الحكومة بشأن الموازنة والاقتراض

Date: 2020-10-10 11:07:02
البرلمان بانتظار مشروعي قانونين من الحكومة بشأن الموازنة والاقتراض

البرلمان يرفض تجديد رخص شركات الهواتف النقالة ويقدم مقترحا للحكومة

Date: 2020-07-08 11:15:32
البرلمان يرفض تجديد رخص شركات الهواتف النقالة ويقدم مقترحا للحكومة

بعد استهداف ناقلتي النفط في بحر عمان .. البرلمان العراقي يوجه طلبا عاجلا لوزارتين

Date: 2019-06-13 12:04:17
بعد استهداف ناقلتي النفط في بحر عمان .. البرلمان العراقي يوجه طلبا عاجلا لوزارتين

المالية تحيل قانون الاقتراض لرئاسة البرلمان

Date: 2020-10-19 09:28:21
المالية تحيل قانون الاقتراض لرئاسة البرلمان

البرلمان يجتمع بأول وزير بحكومة الكاظمي .. وزير المالية بشأن الرواتب: الامور صعبة

Date: 2020-05-11 18:22:47
البرلمان يجتمع بأول وزير بحكومة الكاظمي .. وزير المالية بشأن الرواتب: الامور صعبة