البرلمان يمهل الحكومة "يومين" لإكمال التعاقد لتنفيذ ميناء الفاو ويكشف عن تدخلات

شفق نيوز/ كشفت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، يوم الاحد، عن تدخلات داخلية وخارجية تعيق تنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير، مشيرة إلى أنها أعطت مهلة لوزارة النقل لإكمال التعاقد لتنفيذ المشروع لغاية منتصف الشهر الجاري.

وقال عضو اللجنة برهان المعموري لوكالة شفق نيوز، إن "مشروع ميناء الفاو ملف استراتيجي مهم لدى العراقيين والجميع ينتظر تنفيذ وانجاز هذا المشروع وهو بنفس الوقت يعتبر بوابة التجارة العالمية إذا انجز هذا المشروع".

وأضاف ان "هناك تسويف ومماطلة لتأخير وتعطيل تنفيذ المشروع، لا نعرف هل هي تدخلات خارجية او داخلية، إم هناك تعمد من وزارة النقل تاخير تنفيذه مثل ما حدث في الحكومات السابقة".

وتابع المعموري، إن "هناك أصرار وضغط من قبل لجنة الخدمات والبرلمان على الحكومة لاكمال التعاقد مع أي شركة مؤهلة لتنفيذ مشروع ميناء الفاو الكبير"، لافتا أن "هناك تدخلات من قبل اشخاص يحاولون بأشد الطرق عرقلة تنفيذ انجاز المشروع".

وأشار المعموري، إلى إن "اللجنة الخدمات النيابية في آخر اجتماع لها مع وزير النقل وكادر بالوزارة امهلتهم لغاية (15 كانون الاول الجاري) لاكتمال التعاقد مع أي شركة مؤهلة لتنفيذ مشروع ميناء الفاو"، مؤكدا أن "البرلمان خصص 400 مليار بقانون تمويل العجز المالي لتنفيذ المشروع".

وفي مطلع الشهر الجاري، قال وزير النقل ناصر حسين الشبلي، إنه في حال إكمال ميناء الفاو، سيكون العراق مركز (طريق الحرير) الذي تعمل عليه الصين لربط أوروبا بآسيا"، مشيرا إلى أنه "سيلي إكمال المشروع، تنفيذ القناة الجافة لربط ميناء الفاو بتركيا، وليكمل بذلك خط ربط من الصين الى باكستان وميناء الفاو بحرياً، والى أوروبا سككياً".

واوضح أن تنفيذ (طريق الحرير) عبر العراق سيوفر آلاف الوظائف ومردودا اقتصاديا كبيرا للبلد، يوازي إيرادات النفط المالية، وهو مرتبط بإنجاز ميناء الفاو الكبير.

وأكد وزير النقل أن وزارته ستنجز المرحلة الأولى من ميناء الفاو بداية العام المقبل، موضحاً أن مبلغ العقد المخصص هو ملياران و650 الف دولار، والوزارة مستمرة بالتفاوض مع الشركة الكورية للتوافق على هذا السعر والتقليل من قيمة العقد، لافتاً الى أن "ميناء الفاو يضم خمسة مشاريع كبيرة وبمدة إنجاز ثلاث سنوات ونصف السنة".

يذكر أن الصين أعلنت في عام 2013 عن مبادرتها بإنشاء (طريق الحرير الجديد)، وهو عبارة عن شبكة من الموانئ وسكك الحديد التي ستربط ما يقارب 65 بلداً حول العالم.