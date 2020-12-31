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البرلمان يعلن موعد الشروع بالقراءة الأولى للموازنة

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-31T09:31:13+0000
البرلمان يعلن موعد الشروع بالقراءة الأولى للموازنة

شفق نيوز/ اعلنت اللجنة المالية النيابية، الخميس، توزيع مسودة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021 على أعضاء مجلس النواب، مشيرة إلى أن البرلمان سيقرأ القراءة الاولى للموازنة في الاسبوع المقبل.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لـوكالة شفق نيوز، إنه "بعد الغاء العطلة التشريعية، فانه البرلمان سيستأنف جلساته الاعتيادية في الاسبوع المقبل لقراءة عدد من القوانين ابرزها قانون الموازنة العامة".

وأضاف إن "مسودة القانون وصلت إلى اللجنة المالية النيابية وتم توزيعها على أعضاء البرلمان"، مؤكدا "تسجيل عدد من الملاحظات على مواد وفقرات الموازنة وسيتم مناقشتها بعد استئناف الجلسات".

وأعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، أول أمس الثلاثاء، عن وصول الموازنة المالية إلى المجلس للاطلاع عليها.

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