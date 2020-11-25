البرلمان يعد حزمة اصلاحات تتضمن "سلم رواتب جديد" وايقاف لبعض سفارات العراق

شفق نيوز/ أعلن مجلس النواب العراقي، يوم الاربعاء، عن تقديم اللجنة المالية حزمة اصلاحات اقتصادية تتضمن حلولاً سريعة للازمة، وسلم رواتب جديد، كما تشمل ايقاف عمل بعض سفارات العراق.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللجنة المالية برئاسة هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور الأعضاء عقدت، اجتماعاً ناقشت فيه ورقة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي اعدتها ،واستضافت مدير عام الشركة العراقية للخدمات المصرف".

واستعرضت اللجنة المالية خلال الاجتماع الذي عُقد في مقرها ، "فقرات حزمة الاجراءات الاصلاحية في الجانبين المالي والاقتصادي وتضمنت حلولاً سريعة لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها البلد، تصب في تُعظم موارد الدولة غير النفطية والاستثمار الأمثل للخدمات في المنافذ الحدودية وتأسيس شركة اتصالات وطنية وطرحها كأسهم للمواطنين" .

كما تضمنت الاصلاحات اعداد سلم رواتب جديد واعادة النظر في جميع المخصصات الممنوحة سابقاً مع مراعاة الوضع الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية ويشجع الموظفين على العمل في القطاع الخاص ، فضلاً عن تنشيط القطاعين الصناعي والزراعي وحماية المستثمرين وبناء مشاريع ستراتيجية كبرى تحقق ايرادات ضخمة لخزينة الدولة" .

وتضمنت الاصلاحات ايضاً "ايقاف عمل السفارات والملحقيات في الدول التي ليس للعراق اي تمثيل دبلوماسي او تجاري او ثقافي معها ، ودعت الى الزام الحكومة باعتماد البصمة البايومترية للمستفيدين من الرواتب والمنح المالية والتنسيق مع الجهات المعنية لتدقيق اعداد ودرجات الموظفين الحقيقية" .

كما استضافت اللجنة المالية في شق اجتماعها الثاني ، مدير عام الشركة العراقية للخدمات المصرفية والكادر الوظيفي المرافق له ، لبحث طبيعة عمل الشركة والاليات المتبعة من قبلها في نقل الاموال للمصارف".

وطلبت اللجنة المالية من الشركة "اعتماد احدث الطرق التكنولوجية في تأمين نقل الاموال عبر السيارات الحصينة وحمايتها من السرقة ، فضلاً عن تزويد اللجنة بجميع الأوليات الخاصة بشراء البناية المقرر نقل مقر الشركة لها".

واكدت اللجنة المالية دعمها لأي اجراءات اصلاحية من قبل الشركة ومحاربة الفساد ومحاسبة المفسدين وضرورة اجراء تحقيق في كل شبهات الفساد للحفاظ على المال العام" .