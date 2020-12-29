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البرلمان يعتزم تقليل نفقات "غير ضرورية" في موازنة 2021

Category: اقتصـاد

Date: 2020-12-29T17:03:18+0000
البرلمان يعتزم تقليل نفقات "غير ضرورية" في موازنة 2021

شفق نيوز/ كشف نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير الحداد يوم الثلاثاء عن اعتزام البرلمان تقليل النفقات غير الضرورية في الموازنة المالية للبلاد لعام 2021.

وقال الحداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، فإن "رئاسة المجلس واستناداً الى المادة 58/ثانياً من الدستور العراقي أعلنت تمديد الفصل التشريعي الأول الحالي 30 يوماً اعتباراً من 3 كانون الثاني 2021 وحتى 3 شباط 2021، وذلك لإنجاز عدد من القوانين المهمة من بينها قانون الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2021".

وأضاف أن "الاجراءات التشريعية لإنجاز قانون الموازنة الإتحادية قد تستغرق من 20 إلى 30 يوماً، وأن المجلس سيبدأ بالقراءة الأولى لمشروع القانون مطلع شهر كانون الثاني المقبل". 

وأشار الحداد إلى أنه "ستجري مناقشات جدية ومكثفة باتجاه تقليل النفقات غير الضرورية في قانون الموازنة، وتخفيض نسبة العجز لصالح الطبقات الوسطى والفقيرة وذوي الدخل المحدود". 

وكانت رئاسة البرلمان قد أعلنت في وقت سابق الثلاثاء وصول مسودة مشروع القانون تمهيداً لمناقشتها وإقرارها.

ووفق المسودة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فإن الموازنة يبلغ حجمها 164 تريليون دينار بعجز مالي يصل إلى 71 تريليونا.

واستندت الموازنة إلى سعر تقديري عند 42 دولارا لبرميل النفط وبمعدل تصدير 3.250 مليون برميل يوميا بما فيه 250 ألف برميل من حقول إقليم كوردستان.

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