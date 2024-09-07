البرلمان يطلب من المالية والبنك المركزي تحديد جدول زمني للانتقال إلى الدفع الإلكتروني نهاية 2024

شفق نيوز/ عدَّ عضو في اللجنة المالية البرلمانية اليوم السبت، قرار البنك بإنشاء الشركة الوطنية لنظم الدفع الإلكتروني في العراق تمثل خطوة بالاتجاه الصحيح لتطوير النظام المالي العراقي.

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي لوكالة شفق نيوز؛ ان الحكومة والبنك المركزي يعملان اليوم بالاتجاه تطوير القطاع المالي من خلال حملات توعية المواطنين بالاعتماد على الدفع الإلكتروني بدلا عن الكاش كما معمول به في دول العالم والمنطقة.

واضاف ان الاعتماد على الدفع الإلكتروني يساهم في مكافحة الفساد والقضاء على ظاهرة الفساد الإداري والمالي وخصوصا في دوائر ومؤسسات الدولة، وان هناك توجيه حكومي للدوائر الخدمية بالاعتماد على الدفع الإلكتروني في دفع رسوم الضرائب والخدمات المقدمة للمواطنين.

وكشف الكاظمي عن طلب برلمالي لوزارة المالية والبنك المركزي لتحديد جدول زمني لغاية نهاية السنة الحالية ويكون التعامل بالدفع الإلكتروني بدلا عن الكاش جميع دوائر ومؤسسات الحكومية وخصوصا في الدوائر الخدمية والمرور العامة.