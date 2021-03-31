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البرلمان يصوت على مادة خاصة للمتقاعدين في قانون الموازنة

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-31T17:28:40+0000
البرلمان يصوت على مادة خاصة للمتقاعدين في قانون الموازنة

شفق نيوز / صوت مجلس النواب العراقي، يوم الأربعاء، على مادة جديدة ضمن مشروع قانون موازنة 2021، تخص الحقوق التقاعدية.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، أن "البرلمان صوت على مادة جديدة تخص الحقوق التقاعدية للمشمولين بتعديل قانون التعاقد الموحد رقم (9) لسنة 2014".

وكان مجلس النواب العراقي، قد أمهل خلال جلسته المنعقدة يوم الأربعاء، والخاصة بالتصويت على الموازنة الاتحادية لسنة 2021، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، تسعين يوما لإنهاء إدارة المناصب الخاصة بالوكالة.

وصوت مجلس النواب، على مادة جديدة أضيفت ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021، تتمثل بإلزام مجلس الوزراء بإرسال أسماء المكلفين بمناصب الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمستشارين إلى البرلمان، بموعد أقصاء يوم 30 حزيران المقبل، لإنهاء إدارة هذه المناصب بالوكالة.

وصوت البرلمان أيضا، خلال جلسته المنعقدة الآن للتصويت على الموازنة، على تخصيص 30 ألف درجة وظيفية لإعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي الحشد الشعبي، ضمن مشروع القانون.

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