البرلمان يستضيف محافظ البنك المركزي العراقي لمناقشة "وضع الدولار"

شفق نيوز/ أعلن النائب بڕيار رشيد عضو مجلس النواب العراقي عن محافظة السليمانية اليوم الثلاثاء، عن استضافة محافظ البنك المركزي العراقي في البرلمان لمناقشة قضايا مالية.

وقال النائب بڕيار رشيد في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إنه "بطلب من قبلنا تقرر استضافة محافظ البنك المركزي العراقي يوم غد الأربعاء للجنة المالية في مجلس النواب العراقي".

واضاف رشيد؛ ان "الهدف من الاستضافة هي لمناقشة وضع سعر الدولار في الأسواق المحلية وكذلك لزيادة ضخ الدولار إضافة إلى مناقشة بيع الدولار بالسعر الحكومي في محافظة السليمانية".