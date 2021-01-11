البرلمان يتعهد باستمرار جلساته "دون انقطاع" ويحدد موعداً أوليا لتمرير الموازنة

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، يوم الاثنين، أن المجلس سيستمر بعقد جلساته "دون انقطاع" لمناقشة الموازنة العامة للسنة المالية 2021.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب سيستمر بمناقشة قانون الموازنة العامة في الجلسات المقبلة دون انقطاع"، موضحا أن "لجنته ستعقد اجتماعات مكثفة لمناقشة قانون الموازنة".

وأضاف أن "البرلمان سيحاول التصويت على قانون الموازنة قبل انتهاء الفصل التشريعي في مطلع شهر شباط المقبل".

بدوره قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بحسب بيان مقتضب للمجلس إن "مناقشة الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 ستبقى مستمرة وستدرج في جدول أعمال الجلسة القادمة والجلسة التي تليها".

وشرع قبل قليل مجلس النواب بالقراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة بعدما انهى القراءة الأولى أول أمس السبت.

وكانت الحكومة العراقية قد أقرت مسودة المشروع الشهر الماضي وأرسلته إلى البرلمان لغرض مناقشته خلال الأسابيع المقبلة وإقرارها.

ووفق المسودة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فإن الموازنة يبلغ حجمها 164 تريليون دينار بعجز مالي يصل إلى 71 تريليونا.

واستندت الموازنة إلى سعر تقديري عند 42 دولارا لبرميل النفط وبمعدل تصدير 3.250 مليون برميل يوميا بما فيه 250 ألف برميل من حقول إقليم كوردستان.