البرلمان يبحث تأهيل أنابيب تصدير النفط ويُلزم بتشغيل ميناء لتفادي خطر خسارة مليوني برميل يوميا

شفق نيوز/ بحثت لجنة النفط والغاز النيابية، اليوم الثلاثاء، مع وزارة النفط وشركة نفط البصرة إعادة تأهيل أنابيب تصدير الخام إلى دول الخارج، في حين قررت إلزام وزارة المالية بتشغيل ميناء "خور العمية" لتفادي خسارة مليوني برميل من النفط يوميا في حال تهالك بعض الأنابيب لقدمها.

وقال رئيس اللجنة هيبت الحلبوسي في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة عقدت اجتماعا اليوم استضافت فيه كلا: من وكيل وزير النفط لشؤون الاستخراج، ومدير عام شركة نفط البصرة، ومدير عام الدائرة الاقتصادية، ومدير عام دائرة الدراسات والتخطيط إضافة إلى معاون مدير عام نفط البصرة، لمناقشة موضوع تأهيل أنابيب تصدير النفط الخام في محافظة البصرة، وتأهيل مستودع الفاو للحفاظ على كمية الصادرات لكون أنابيب تصدير النفط الخام قديمة جدا، على اعتبار أن الأنابيب يصل عمرها 50 عاما، وتحتاج إلى تأهيل بالإضافة إلى الأنابيب البحرية التي تم إنشاؤها في العام 2011.

وأضاف "اننا تحصلنا على موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني على التخصيص المالي لتأهيل الأنابيب"، مشيرا إلى أنه "تم إدراج التخصيص المالي في قانون الموازنة ضمن القرض الياباني، إلا أن وزارة المالية لم تصرف تلك التخصيصات وخاصة التخصيصات المالية للأنبوب البحري الثالث الذي سيرفع من صادرات النفط اليومية".

وتابع الحلبوسي، القول إن اللجنة قررت إلزام وزارة المالية بصرف التخصيصات المالية التأهيل الأنابيب وتشغيل ميناء خور العمية الذي سيزيد الإنتاج إلى 500 ألف برميل، لتفادي خطر تضرر الأنابيب الذي سيتسبب بخسارة مليوني برميل يوميا من انتاج النفط العراقي".