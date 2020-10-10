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البرلمان بانتظار مشروعي قانونين من الحكومة بشأن الموازنة والاقتراض

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-10T11:07:02+0000
البرلمان بانتظار مشروعي قانونين من الحكومة بشأن الموازنة والاقتراض

شفق نيوز/ قالت اللجنة المالية النيابية يوم السبت إن البرلمان لا يزال بانتظار ارسال مشروعي قانونين من الحكومة بخصوص الموازنة المالية والاقتراض.

وأوضح مقرر اللجنة أحمد الصفار لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة لم ترسل اي قانون إلى مجلس النواب، سواء أكان قانون الموازنة العامة للعام 2020 أو قانون الاقتراض الجديد".

وأضاف، "نحن في اللجنة المالية النيابية نأمل من الحكومة إرسال ورقة الإصلاح أو قانون يوجد فيها جميع النفقات التشغيلية والاستثمارية للأشهر الماضية من أجل معرفة حجم الإنفاق الحكومي للعام 2020 واعتمادها على 1/12".

وكانت الحكومة قد وافقت الشهر الماضي على مشروع قانون الموازنة المالية وأرسلته إلى البرلمان، قبل أن تسحبه مجددا لإجراء تعديلات عليه.


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