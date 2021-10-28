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البرلمان الإيراني: ديون بغداد بلغت 7 مليارات دولار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-28T04:42:02+0000
البرلمان الإيراني: ديون بغداد بلغت 7 مليارات دولار

شفق نيوز/ أعلن البرلمان الإيراني، يوم الخميس، أن الديون العراقية بلغت 7 مليارات دولار، مشدداً ضرورة تسديدها.

وقال نائب رئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني كاظم موسوي، في تصريحات له اليوم، إن الديون العراقية المستحقة لبلاده، بلغت نحو 7 مليارات دولار، مؤكداً أن العراق دولة صديقة لكن لا يجب أن تعامل طهران هكذا.

وأضاف بأن ارتفاع التضخم والصعوبات المعيشية في إيران سببها ديون بغداد وبكين وموسكو التي لم تدفعها لإيران.

وقال: "لو أعادت العراق والصين وروسيا والدول غير المصدرة للنفط 20 مليار دولار من العملات إلى البلاد، لما واجه شعبنا المشاكل".

وردا على سؤال عما إذا كان موعد الإفراج عن الأموال الإيرانية في العراق قد تحدد، قال موسوي: "لم يتم تحديد موعد الإفراج، لكن يتعين عليهم إعادتها في النهاية".

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