البرلمان: المرحلة المقبلة هي الاصعب على العراق اقتصادياً ومالياً

Category: اقتصـاد

Date: 2020-10-27T13:40:24+0000

شفق نيوز/ أكد البرلمان العراقي، يوم الثلاثاء، حرصه على الإسراع بتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والاجراء والعقود، محذرا من مرحلة مقبلة "صعبة" اقتصادياً ومالياً.

وقال مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاخير ترأس اليوم، اجتماعاً موسعاً للجنة المالية النيابية, لمناقشة بنود مسودة قانون تمويل العجز المالي المحال من قبل الحكومة, فضلا عن تسليط الضوء على ما جاء في الورقة البيضاء الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية".

ونقل البيان عن الكعبي قوله، إن "المرحلة المقبلة تعد الاصعب على بلدنا العراق من الناحية الاقتصادية والمالية , وهذا ما يفرض على الجميع تجاوزها بشكل علمي مدروس ودون التأثير على حياة المواطن ومعيشته ومصدر دخله".

واكد الكعبي، "حرص مجلس النواب على الاسراع بتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والاجراء والعقود".

واشار الى ان "السلطتين التشريعية والتنفيذية شركاء في مهمة ايجاد الحلول المناسبة لتجاوز هذه الازمة التي علينا الاستفادة منها للبحث عن علاجات وحلول رصينة سواء كانت حلول وقتية تتعلق بأزمة مالية او حلول تتعلق بالنمو الاقتصادي مستقبلا".

وتناول النواب وفقا للبيان خلال الاجتماع "اهم ما جاء في مسودة القانون المذكور , مطالبين بان يكون هناك بيانات رقمية توضح بعض التفاصيل الخاصة بالإنفاق وحجم العجز الكلي , ليتسنى دراستها قبل اقرار القانون بشكله النهائي".

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