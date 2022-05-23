البرلمان العراقي يناقش تسديد 1.6 مليار دولار عن الغاز الايراني

شفق نيوز/ كشفت لجنة الطاقة النيابية، اليوم الاثنين، عن عزم مجلس النواب استضافة وزير الكهرباء عادل كريم ومناقشته عن كيفية تسديد ديون الغاز الايراني والتي بلغت نحو مليار دولار.

وتقول الحكومة الا‏يرانية، إن الديون المستحقة على بغداد بلغت 1.6 مليار دولار امريكي مقابل ضخ الغاز الايراني إلى العراق.

وقال نائب رئيس لجنة الطاقة النيابية داخل راضي لوكالة شفق نيوز، إن لجنته ستعقد خلال هذا الاسبوع اجتماعاً لتحديد موعد لاستضافة وزير الكهرباء عادل كريم لبحث إجراءات واستعدادات الوزارة لموسم الصيف.

وبعد تحديد موعد استضافة الوزير، أضاف راضي، أن اللجنة ستقدم طلباً إلى رئاسة مجلس النواب للاستضافة، موضحاً أن استضافة الوزير ستكون في لجنة الطاقة وتضم وزير الكهرباء والكادر المتقدم بالوزارة.

وأشار راضي، إلى أن وزير الكهرباء وخلال زيارته إلى طهران اتفق مع الجانب الايراني على تسوية تسديد الديون وسيحسم ذلك بطريقتين الأولى عبر تخصيص أموال للوزارة في قانون الأمن الغذائي والأخرى عبر الإقتراض من وزارة المالية.

وبين أن الجانب الايراني يطلب العراق اكثر من مليار دولار عن الغاز المورد لتشغيل المحطات الكهربائية، بالنتيجة ان الوزارة بحاجة إلى الأموال لاجراء صيانة للمحطات واسلاك الكهربائية وقطع ثانوية ومحطات تحويل.

ويعاني العراق الذي يعتمد على الغاز الايراني لانتاج الكهرباء، من أزمة نقص كهرباء مزمنة منذ عقود جراء الحصار والحروب المتتالية.

ويحتج السكان منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارات أحياناً إلى 50 مئوية.