البرلمان العراقي يناقش العلاق في "الارتفاع الكبير" بسعر الدولار

شفق نيوز/ تستضيف اللجنة المالية في البرلمان العراقي، يوم الاثنين، محافظ البنك المركزي علي العلاق بشأن الارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار ازاء الدينار.

وأخبر مصدر برلماني، وكالة شفق نيوز، إن اللجنة المالية في البرلمان العراقي تستضيف، ظهر اليوم، محافظ البنك المركزي علي العلاق من أجل مناقشة الارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار وإجراءات وخطط البنك لمواجهة هذا الارتفاع.

وخلال اليومين الماضيين، ارتفعت أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي بشكل كبير، في أسواق بغداد، وفي أربيل عاصمة إقليم كردستان، وذلك بعد فرض واشنطن عقوبات على 14 مصرفاً عراقياً.

وفي هذا السياق، قال عضو اللجنة المالية النائب، معين الكاظمي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحكومة حاولت السيطرة على سعر الصرف، من خلال تخفيض الدولار من 145 إلى 130، واستطاعت أن توفر حوالات للدول التي من الممكن ارسال الحوالات لها".

وأضاف الكاظمي، "لكن هناك بلدان أخرى يستورد منها التجار العراقيون، والعقوبات الأميركية تحول دون إرسال هذه الحوالات، ما يضطر هؤلاء التجار إلى استحصال الدولار من السوق الموازي، وهو ما يؤدي إلى بقاء سعر الدولار مرتفعاً في هذا السوق، ومع الإجراءات الأخيرة للفيدرالي الأمريكي بعدم التعامل مع عدد من المصارف الأهلية كان له الأثر في ارتفاع سعر الدولار، ليصل إلى 155".

وعن إجراءات اللجنة المالية بهذا الخصوص، يؤكد الكاظمي، "ستكون هناك استضافة لمحافظ البنك المركزي ولوزارة المالية خلال الأسبوع المقبل، للوقوف على الأسباب الحقيقية لعدم إمكانية السيطرة على السعر الموازي".

وفرضت وزارة الخزانة الامريكية، الأربعاء الماضي، عقوبات على 14 مصرفاً عراقيا في حملة على تعاملات إيران بالدولار.