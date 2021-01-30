البرلمان العراقي يضيف نصاً في الموازنة لتأسيس صندوق خاص بـ"البترو دولار"

شفق نيوز/ قررت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، يوم السبت، إضافة نصاً في الموازنة العامة لعام 2021 لتأسيس صندوق خاص بـ"البترو دولار".

وقالت الدائرة الاعلامية للبرلمان، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن اللجنة المالية أضافت نصاً في مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021، يتضمن تأسيس صندوق خاص بالبترو دولار للمحافظات المنتجة للنفط والغاز لتنفيذ المشاريع وتقديم الخدمات .

وترأس رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، في وقت سابق اليوم، اجتماعاً للجنة المالية، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021.