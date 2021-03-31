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تحديث- البرلمان العراقي يصوت على موازنة 2021 بعجز 28 تريليون دينار

Category: اقتصـاد

Date: 2021-03-31T20:13:54+0000
تحديث- البرلمان العراقي يصوت على موازنة 2021 بعجز 28 تريليون دينار

شفق نيوز/ صوت البرلمان العراقي، الأربعاء، على قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 بعجز تجاوز 28 تريليون دينار، وشد وجذب استمر لأشهر.

وبلغت إيرادات الموازنة العامة أكثر من 101 تريليون دينار عراقي، فيما قدرت النفقات بـ 129 ترليوناً.

واحتسب سعر برميل النفط في الموازنة ب45 دولاراً بدلا عن الدينار العراقي، وتثبيت السعر المقترح من الحكومة للدولار ب1450 ديناراً لكل دولار، بحسب عضو اللجنة المالية محمد الشبكي لوكالة شفق نيوز.

كما صوت البرلمان على حصة إقليم كوردستان 12.67 من حجم الموازنة العامة بنحو 10 ترليونات دينار.

وتعثر تمرير موازنة 2020 بسبب خلافات وأزمة مالية، في وقت صوت فيه العراق على موازنة 2019 العامة التي بلغت 106 تريليونات دينار ، فيما قدرت النفقات بـ 133 تريليون دينار، بعجز بلغ 27.5 تريليون دينار.

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