البرلمان يصوت على اعتماد قيمة برميل النفط 70$ وسعر صرف الدولار عند 1300 دينار

شفق نيوز/ أقرّ مجلس النواب العراقي، في ساعة متأخرة من ليلة الخميس، سعر صرف الدينار العراقي بقيمة 1300 دينار مقابل الدولار الواحد، وبإيراد مالي يبلغ 70 دولاراً لبرميل النفط الواحد.

ووفقاً لمواد الموازنة التي صوتّ عليها مجلس النواب، الليلة، واطلعت عليها وكالة شفق نيوز، على أن الموازنة الاتحادية لسنة 2023 تبلغ 134 تريليوناً و552 ملياراً و919 مليوناً و63 ألف دينار.

وباحتساب إيرادات تخمينية من تصدير النفط الخام بسعر 70 دولاراً للبرميل الواحد، وبمعدل تصدير ثلاثة ملايين و500 ألف برميل يومياً، بضمنها 400 ألف برميل يومياً من نفط إقليم كوردستان، على أساس سعر صرف للدولار يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.