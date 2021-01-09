البرلمان العراقي يشرع بمناقشة موازنة 2021

شفق نيوز/ شرع مجلس النواب العراقي، يوم السبت، بمناقشة الموازنة العامة للسنة الحالية 2021.

وذكر بيان مقتضب للدائرة الإعلامية للمجلس ورد لوكالة شفق نيوز، أن "رئـيـس المـجـلـس مـحـمـد الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة رقم (33)"، مضيفا أن "المجلس بدأ القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021".

وفي وقت سابق اليوم السبت، عقدت اللجنة المالية النيابية اجتماعاً برئاسة هيثم الجبوري رئيس اللجنة حددت خلاله ، جملة من النقاط الأساسية في فقرات قانون الموازنة أهمها "نسبة العجز الكبيرة والاستقطاعات المفروضة على رواتب الموظفين وحجم التخصيصات المالية للمحافظات".

وأشارت إلى "أهمية معالجة العجز الكبير في الموازنة، والأخذ بنظر الاعتبار وضع جائحة كورونا وعدم الاعتماد بشكل كامل على أسعار النفط الحالية كونها معرضة للتغيير، فضلاً عن مراعاة نسب التخصيصات المالية للمحافظات مع مراعاة درجة المحرومية لكل محافظة".

وكانت الحكومة العراقية قد أقرت مسودة المشروع الشهر الماضي وأرسلته إلى البرلمان لغرض مناقشته خلال الأسابيع المقبلة وإقرارها.

ووفق المسودة التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فإن الموازنة يبلغ حجمها 164 تريليون دينار بعجز مالي يصل إلى 71 تريليونا.

واستندت الموازنة إلى سعر تقديري عند 42 دولارا لبرميل النفط وبمعدل تصدير 3.250 مليون برميل يوميا بما فيه 250 ألف برميل من حقول إقليم كوردستان.